В Армении из-за камнепада на трассе погибли два человека

14 июля, Ереван /БЕЛТА - ТАСС/. Камнепад сегодня обрушился на трассу на севере Армении. Есть пострадавшие и жертвы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС страны.
Камни обрушились на участок трассы М6 недалеко от грузинской границы. "В результате камнепада на трассе М6 несколько автомобилей повреждены, погибли два человека. Пострадавший в тяжелом состоянии экстренно доставлен в один из медицинских центров Еревана", - информировали в ведомстве.
На месте ЧП работают спасатели и работники дорожных служб.
В течение трех часов трасса была перекрыта. Движение уже восстановлено.-0-
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