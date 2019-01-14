В Армении избран председатель Национального собрания

14 января, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Председателем Национального собрания Армении 7-го созыва избран Арарат Мирзоян. Об этом сообщил руководитель счетной комиссии Национального собрания Ваагн Овакимян.

"Тайным и закрытым голосованием, 131 из 132 голосов, председателем Национального собрания избран кандидат от фракции "Мой шаг" Арарат Мирзоян", - сказал Ваагн Овакимян.

Фракции Национального собрания "Просвещенная Армения" и "Процветающая Армения" кандидатов не выдвинули.-0-