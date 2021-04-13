В Армении началась вакцинация от COVID-19

13 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. В Армении 13 апреля началась широкомасштабная вакцинация от COVID-19. Об этом сообщило Министерство здравоохранения Армении.

Для вакцинации выделены группы риска: лица в возрасте 65 лет и старше, хронические пациенты в возрасте от 18 до 64 лет, жители и сотрудники центров ухода за пожилыми людьми, сотрудники центров социального ухода. Лица младше 55 лет, включенные в группы риска, получат вакцину "Спутник V", а люди старше 55 лет - вакцину AstraZeneca.

В Армению было ввезено 24 тыс. доз вакцины AstraZeneca и 15 тыс. доз вакцины "Спутник V". Вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Как известно, ранее приобретенными дозами препарата "Спутник V" (2 тыс.) были вакцинированы медработники медцентров, обслуживающие больных с COVID-19.-0-