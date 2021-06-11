В Армении началось электронное голосование на внеочередных выборах в парламент

11 июня, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. В Армении началось электронное голосование на внеочередных парламентских выборах.

Электронное голосование началось сегодня в 8.00 по местному времени и завершится 13 июня в 20.00. Итоги будут подведены 20 июня.

Право голосовать в электронном формате имеют сотрудники дипломатических и консульских представительств Армении, члены их семей, проживающие за рубежом, а также военнослужащие, находящиеся в длительных командировках или на учебе в зарубежных странах, и члены их семей, проживающие с ними за рубежом.

Голосовать в электронном формате, согласно списку, опубликованному Центральной избирательной комиссией, имеют право 650 граждан.

Для участия во внеочередных парламентских выборах было зарегистрировано 26 политических сил. Однако накануне, 10 июня, ЦИК признал утратившей силу регистрацию избирательного списка партии "Армянские орлы. Единая Армения". Партия сама подала заявление о самоотводе.-0-