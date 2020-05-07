В Армении нашли украденную ранее картину стоимостью $123 тыс.

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полотно Мартироса Сарьяна "Армения", пропавшее из фондов Выставочного центра при министерстве культуры Армении, нашли в результате следственных действий. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении, передает ТАСС.

"В результате проверок фондов госорганизации "Выставочный центр" выяснилось, что пропало множество экспонатов - живопись, гобелены, графические работы, скульптуры общей стоимостью 121 млн драмов (около $250 тыс.), в том числе работа кисти Мартироса Сарьяна, которая оценивается в 60 млн драмов (около $123 тыс.). В ходе следственных действий удалось обнаружить и изъять картину, имеющую особую художественную ценность", - приводит ТАСС сообщение Следственного Комитета.

Были найдены также и некоторые другие пропавшие экспонаты. Следствие продолжается.-0-