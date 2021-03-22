В Армении назначили нового главу Генштаба ВС

22 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Генерал-лейтенант Артак Давтян вступил в должность начальника Генерального штаба ВС Армении.

В Управлении информации и связей с общественностью премьер-министра сообщили, что учитывая то, что президент Армении не подписал представленный премьер-министром проект в сроки и не обратился в Конституционный суд, Артак Давтян законно назначен на должность начальника Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армении с 22 марта 2021 года.-0-