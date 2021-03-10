В Армении освободили от должности главу Генштаба

10 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Глава Генерального штаба ВС Армении Оник Гаспарян освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра республики Никола Пашиняна.

В сообщении отмечается, что Никол Пашинян 25 февраля принял решение об освобождении от должности Оника Гаспаряна и направил соответствующее предложение на рассмотрение президента Армении Армена Саркисяна.

27 февраля президент вернул премьеру предложение об увольнении начальника Генштаба, отметив, что данный указ противоречит Конституции. Возражения, представленные президентом, не были приняты премьер-министром. 28 февраля президенту было направлено письмо с соответствующими обоснованиями.

"Принимая во внимание, что президент республики не подписал представленный премьер-министром проект указа в необходимый срок… и не стал оспаривать его в Конституционном суде, с 10 марта глава Генштаба ВС Оник Гаспарян освобождается от занимаемой должности силой закона", - приводит слова Пашиняна пресс-служба правительства Армении.

Генеральный штаб Вооруженных сил Армении 25 февраля выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба и потребовал отставки премьер-министра и правительства. Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и принял решение об освобождении от должности главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна. Премьер-министр Армении также призвал все политические силы в стране прекратить акции неповиновения и начать консультации по урегулированию ситуации в стране.-0-