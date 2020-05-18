В Армении с 18 мая возобновил работу общественный транспорт

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Армении с 18 мая в специальном режиме возобновил работу наземный общественный транспорт. Об этом заявил заместитель мэра Еревана Грачья Саркисян, сообщает информационное агентство "Арменпресс".

В условиях чрезвычайного положения, действующего в стране из-за пандемии коронавирусной инфекции, все пассажиры должны обязательно носить маски и соблюдать дистанцию. Также запрещено перевозить стоящих пассажиров во всех видах транспорта, за исключением троллейбусов.

Правительство Армении 14 мая приняло решение продлить еще на 30 дней (до 13 июня 2020 года включительно) срок действия чрезвычайного положения, объявленного в стране 16 марта.

По данным на 18 мая, в Армении зарегистрировано более 4,4 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли 60 человек.-0-