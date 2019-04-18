В Армении сократится количество министерств

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Армении принял в первом чтении закон об изменении структуры и деятельности правительства, сократив количество министерств с 17 до 12, сообщает агентство АРМЕНПРЕСС.
"Оптимизацией мы хотим добиться больших результатов с меньшим количеством ресурсов", - отметил министр юстиции Артак Зейналян. Функции всех упраздненных ведомств перейдут к другим министерствам и, как отметил министр, в функциональном смысле правительство будет иметь более эффективную структуру.
Как сообщает ТАСС, согласно принятому закону упраздняется институт первого вице-премьера, в кабмине остаются должности двух вице-премьеров. Упраздняются министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов; культуры, спорта и по делам молодежи; транспорта, связи и информационных технологий; министерство диаспоры, а также министерство сельского хозяйства.-0-
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