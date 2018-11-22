В Армении введены в оборот купюры нового образца

22 ноября, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. В Армении в честь 25-летия национальной армянской валюты - драма с 22 ноября введены в оборот новые банкноты.

Центральный банк Армении вводит в обращение банкноты третьего поколения номиналом в 1 тыс. драмов с изображением поэта Паруйра Севака, в 2 тыс. драмов с изображением чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна, в 5 тыс. драмов с изображением писателя Уильяма Сарояна, в 10 тыс. драмов с изображением композитора Комитаса, в 20 тыс. драмов с изображением художника Ивана Айвазовского и в 50 тыс. драмов с изображением первого католикоса всех армян Григория Просветителя. Непосредственно в обращение будут введены банкноты номиналом в 10, 20 и 50 тыс. драмов, а банкноты номиналом в 1, 2 и 5 тыс. драмов будут введены в обращение с 25 декабря.

Новые банкноты третьего поколения будут в обороте наряду с действующими банкнотами и никаких ограничений со стороны ЦБ не будет. Граждане могут пользоваться банкнотами второго поколения до тех пор, пока они не будут выведены из обращения через их естественный износ.-0-