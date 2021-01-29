В Армении задержаны 5 человек по подозрению в попытке захвата здания правительства

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29 января, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Следственный комитет Армении задержал пять человек, подозреваемых в попытке захвата здания правительства.
"28 января 2021 года около 17.00 во время заранее объявленного митинга на площади Республики в Ереване группа людей по предварительному сговору попыталась захватить здание правительства", - говорится в сообщении.
Отдел по расследованию особо тяжких преступлений Следственного комитета Армении возбудил уголовное дело по статье 34-219 (покушение на захват зданий, построек, транспортных средств, средств связи) УК.
"В ходе предварительного следствия задержаны 5 человек", - говорится в сообщении СК. Расследование инцидента продолжается.
В Армении 28 января у здания правительства прошла акция протеста с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Группа протестующих попыталась ворваться в здание правительства, однако ее оттеснила полиция. 26 человек были задержаны.-0-