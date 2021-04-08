В Армению поступила первая партия российской вакцины "Спутник V"

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Армению сегодня доставили первую крупную партию российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на ереванский офис компании "Россотрудничество".

В ночь на 8 апреля в Армению была доставлена первая крупная партия российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". Первые 15 тыс. доз будут направлены на вакцинацию граждан, входящих в группу риска. По словам советника посольства России в Армении Павла Курочкина, это продолжение широкомасштабной поддержки, предоставляемой Армении в рамках борьбы с пандемией COVID-19.

Вопрос о приобретении Арменией необходимого объема российской вакцины обсуждался накануне в Москве, на встрече премьер-министра страны Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина. Глава армянского правительства отметил, что Армения нуждается более чем в 1 млн доз вакцины.

По состоянию на 8 апреля в Армении зафиксировано более 200 тыс. подтвержденных случаев заражения COVID-19, от болезни скончались 3675 человек.-0-