В армии США введут обязательную вакцинацию от коронавируса

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В армии США будет введена обязательная для всех военнослужащих вакцинация против коронавируса, сообщает Deutsche Welle.

Инициативу выдвинул министр обороны США Ллойд Остин. Он ожидает одобрения этой меры президентом США Джо Байденом не позднее середины сентября.

Обязательную вакцинацию могут ввести даже ранее, если американский регулятор лекарственных средств FDA выдаст полноценную регистрацию применяемым в США вакцинам, что ожидается к концу августа. На данный момент эти препараты зарегистрированы в США по экстренному разрешению FDA.

По словам пресс-секретаря Минобороны США Джона Кирби, более 73% военнослужащих получили как минимум одну прививку от коронавируса.

В армии США служат около 1,3 млн человек. Американские военные должны делать прививки на обязательной основе в соответствии с утвержденным списком препаратов, который составляется на основании регистрации FDA.

Президент США Джо Байден уже высказался в поддержку планируемой меры, призвав также пройти вакцинацию всех жителей Соединенных Штатов, особенно в связи с угрозой распространения более заразного дельта-варианта.

В США получили прививку от коронавируса около 61% населения. По данным Университета Джонса Хопкинса, США занимают первое место в мире по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом - 35 916 486 человек, а также по количеству умерших от заболевания COVID-19 - 617 254 человека. Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в США тяжело заболели или умерли менее 0,01% вакцинированных.-0-