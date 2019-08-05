В Арыси основные восстановительные работы завершены в 6,7 тыс. домах

5 августа, Арысь /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Власти Казахстана завершили основные восстановительные работы в 6,7 тыс. домах города Арыси Туркестанской области, сообщают в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

"К 5 августа в 6,7 тыс. домах в Арыси завершились основные восстановительные работы. На 2,5 тыс. объектах индивидуального жилищного строительства и многоквартирных жилых домах строители проводят косметический ремонт. Полным восстановлением охвачено 407 частных домов и три многоэтажки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к 1 августа в Арыси восстановили 90% всех домов, пострадавших от взрывной волны. В масштабной стройке приняли участие все регионы страны и города республиканского значения и рекордное число рабочих - около 8 тыс. специалистов. В 17 секторах еще продолжают трудиться свыше 7 тыс. строителей. Сдать оставшиеся объекты жилищного фонда планируется к 20 августа.

24 июня на одном из складов боеприпасов в воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв. В результате ЧП погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих. Около 41 тыс. местных жителей были эвакуированы в близлежащие населенные пункты. 28 июня им разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы.-0-