В Арыси заново построят 155 жилых домов

23 июля, Арысь /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Власти Казахстана снесли и заново возводят 155 жилых домов в Арыси, где месяц назад произошел взрыв боеприпасов на складе воинской части, сообщили в пресс-службе Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.
"В Арыси трудятся 7367 строителей и их ряды ежедневно пополняются на несколько десятков. Вместе регионы и города республиканского значения восстанавливают около 5 тыс. частных жилищ и многоэтажек. Строительные бригады снесли и возводят заново 155 домов, один из них - многоквартирный", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, к 23 июля строители сдали 1963 объекта. От взрыва на военном полигоне в Арыси пострадало 85% всего жилфонда. Контроль и мониторинг за восстановлением объектов ведется ежедневно.
24 июня на одном из складов боеприпасов в воинской части города Арыси Туркестанской области произошел взрыв. В результате ЧП погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих. Около 41 тыс. местных жителей были эвакуированы в близлежащие населенные пункты. 28 июня им разрешили вернуться в свои дома, были начаты восстановительные работы.-0-
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