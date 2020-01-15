В Ашхабаде прошел форум сотрудничества Туркменистана и международных организаций

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ашхабаде прошел международный форум "Туркменистан и международные организации: сотрудничество во имя мира и развития", посвященный празднованию 25-летия нейтралитета Туркменистана, сообщает информационный портал ORIENT.

В торжественном открытии форума принял участие президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Для участия в мероприятии были приглашены представители авторитетных международных организаций, включая ООН, ОБСЕ, ЕС, Всемирного банка, ЕБРР.

Президент отметил, что "Туркменистан избрал модель позитивного нейтралитета и сформулировал ее основные положения: миролюбие, невмешательство в дела других государств, уважение их суверенитета и территориальной целостности, неучастие в международных военных организациях и договорах". Он подчеркнул, что Туркменистан как одну из приоритетных задач видит утверждение культуры диалога при решении возникающих вопросов и противоречий.

На конференции были рассмотрены вопросы совместной деятельности Туркменистана и структур ООН, региональных объединений в аспекте решения глобальных задач и достижения ЦУР.

Подписано 12 документов о сотрудничестве Туркменистана с представительствами ООН. Они касаются развития национальной законодательной базы по правам ребенка, здравоохранения и социальной защиты детей, расширения доступа к качественным статистическим данным, вопросов координации и мониторинга прав ребенка, их продвижения, репродуктивного здоровья молодежи, гендерного равенства и другие.-0-