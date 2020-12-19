В Астрахани в больнице произошел взрыв

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Астрахани в помещении больницы с кислородными баллонами произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на областное управление МЧС.

"Сегодня в 20:49 в центр обработки вызовов системы "112" поступила информация о хлопке с последующим горением в отдельно стоящем подсобном помещении для хранения кислородных баллонов областной инфекционной клинической больницы им. А. М. Ничоги. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения по повышенному номеру вызова. В результате происшествия пострадал один человек - сотрудник больницы. Госпитализирован. Эвакуация из зданий больницы не проводилась", - говорится в сообщении МЧС.

Как заявил министр здравоохранения региона Алексей Спирин, взрыв произошел при замене баллона. В ликвидации последствий происшествия участвовали 37 человек и 12 единиц техники. Возгорание ликвидировано.-0-