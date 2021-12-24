В Астрахани в реанимационном отделении больницы произошел пожар, есть погибшие

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24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возгорание произошло в реанимационном отделении областной инфекционной больницы в Астрахани, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
"В областной инфекционной клинической больнице имени А.М.Ничоги в Астрахани произошло возгорание в реанимации", - сказал собеседник агентства.
"При пожаре погибли два человека. Остальные были эвакуированы. Площадь пожара составила 15 кв.м, открытое горение ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
В региональном управлении МЧС сообщили, что в результате пожара есть пострадавшие.-0-