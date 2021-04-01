В Астраханской области на военном складе обрушилась кровля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один человек погиб и двое ранены при обрушении кровли военного склада в Ахтубинске в Астраханской области, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"В Ахтубинске частично рухнула кровля военного склада. Погиб один человек и двое пострадали. Еще один может находиться под завалами", - сказал собеседник агентства.

В администрации города подтвердили информацию об одном погибшем и двух пострадавших. "Произошло обрушение здания. В результате один человек погиб, один в тяжелом состоянии в реанимации, у одного травмы средней тяжести. Еще один человек до сих пор находится под завалами", - сказали в администрации.

По данным источника в экстренных службах, инцидент мог произойти из-за нарушения техники безопасности при проведении ремонтных работ. "На складе велись ремонтные работы. Они при нарушении техники безопасности могли привести к обрушению", - сказал собеседник агентства.

Площадь обрушения устанавливается.

В пресс-службе МЧС России сообщили, что объект принадлежит Минобороны.-0-