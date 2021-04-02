В Астраханской области при обрушении кровли военного склада погибли два человека

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. При обрушении кровли ангара на территории войсковой части в Ахтубинске Астраханской области погибли два человека, следователи завели уголовное дело, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по Астраханской области.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Промстрой", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.143 (нарушение требований охраны труда лицом, на которое были возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) УК РФ", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что подозреваемый допустил к работе по разбору металлического ангара на территории войсковой части четверых работников, которые не прошли стажировку, проверку теоретических знаний, а также не имели навыков безопасной работы. Он также не снабдил их спецодеждой и не обеспечил контроль за применением работниками средств защиты.

"В процессе проведения разбора перекрытия корпуса произошло обрушение металлических конструкций, в результате которого двое работников погибли, еще двое получили телесные повреждения", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, в Ахтубинске частично рухнула кровля военного склада. Один человек скончался, двое пострадали. Здание было выведено из перечня объектов воинской части в 2013 году. Объект принадлежит Минобороны.-0-