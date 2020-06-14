В Атланте произошла стрельба – есть жертвы

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные открыли стрельбу в северо-восточной части Атланты (штат Джорджия). Два человека убиты, пятеро получили ранения. Об этом 14 июня сообщил телеканал Fox News.

По информации телеканала, нападение произошло вечером 13 июня, когда в городе проходила акция с требованием обеспечить соблюдение прав афроамериканцев.

Как сообщает Fox News, стреляли из автомобиля. Два человека от полученных ран умерли на месте. Пятеро госпитализированы. Полиция ведет поиск злоумышленников.

Протесты в Атланте 13 июня начались в связи со смертью афроамериканца Рейшарда Брукса. По данным властей штата, полицейские пытались задержать Брукса в автомобиле у ресторана быстрого питания. Афроамериканец оказал сопротивление. Полицейские попытались применить электрошокер, однако Бруксу удалось отнять его. Убегая, он, предположительно, попытался применить электрошокер против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, но спасти его не удалось.-0-