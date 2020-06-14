В Атланте уволен полицейский, смертельно ранивший афроамериканца при задержании

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство полиции американского города Атланта (штат Джорджия) уволило сотрудника, который в пятницу при задержании смертельно ранил темнокожего местного жителя Рейшарда Брукса, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Эту информацию подтвердил официальный представитель управления полиции. Второй страж порядка, участвовавший в задержании Брукса, отстранен от оперативной работы.

По данным властей штата, в пятницу вечером полицейские попытались задержать Брукса, который находился в автомобиле у ресторана Wendy's в нетрезвом виде. Однако афроамериканец оказал сопротивление. Он выхватил у одного из силовиков электрошокер и начал убегать, предположительно, сделав попытку применить его против стражей порядка. После этого один из полицейских выстрелил в афроамериканца несколько раз. Брукс был госпитализирован, врачам не удалось спасти его жизнь. В свете произошедшего начальник полиции города Эрика Шилдс ушла в отставку.

В субботу в городе начались демонстрации против жестокости со стороны стражей порядка. Первоначально в них участвовали лишь около 150 человек. Позже число протестующих возросло до нескольких сотен. Во время демонстраций в ресторане, рядом с которым стреляли в Брукса, начался пожар.

Протестующие также перекрыли две автомагистрали в Атланте. Они связывают Джорджию с соседними штатами. Сотрудники полиции, пытаясь разогнать протестующих, применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице.-0-