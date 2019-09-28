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28 сентября 2019, 18:15

В Атлантическом океане пропало судно

Фото Pixabay
Фото Pixabay

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Атлантическом океане в шторме на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) пропало судно Bourbon Rhode, сообщает информационное агентство "Укринформ".

Как отметил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кырылыч, на борту корабля есть граждане Украины.

Поисковую операцию проводит французский морской спасательно-координационный центр Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC). Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC.-0-

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