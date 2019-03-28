В аварии на юго-востоке Бангладеш 8 человек погибли и 20 пострадали

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса и микроавтобуса в районе города Читтагонга на юго-востоке Бангладеш восемь человек погибли и около 20 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа.
Авария произошла сегодня в 12.30 по местному времени в 242 км к юго-востоку от Дакки, сообщил представитель полиции. Все погибшие - две женщины, ребенок и пятеро мужчин - были пассажирами микроавтобуса. Пострадавшие доставлены в местные больницы и поликлиники, состояние некоторых из них оценивается как критическое, поэтому число погибших может возрасти, пишет бангладешская газета
Причины аварии выясняются. Водителю автобуса и его помощнику удалось скрыться с места происшествия.-0-
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