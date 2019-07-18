В аварии в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ДТП в Туве унесло жизни семерых человек, среди погибших трое детей, сообщает ТАСС.
Авария произошла на трассе Кызыл-Эрзин, автомобиль Toyota Camry выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Priora. В результате столкновения погибли оба водителя и пять пассажиров Lada Priora (среди них дети 4, 7 и 12 лет).
Еще один пассажир Lada доставлен в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Причины ДТП устанавливаются.-0-
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