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В Австралии арестовали женщину за подкладывание иголок в клубнику

В мире 11.11.2018 | 13:43
Фото из архива
Фото из архива

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Австралии арестовала 50-летнюю женщину по подозрению в том, что она втыкала швейные иглы в свежую клубнику, поставляемую в магазины страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австралийскую телерадиокорпорацию ABC.

По информации правоохранительных органов, сегодня ей будет предъявлено обвинение, а завтра, 12 ноября, она предстанет перед судом Брисбена (штат Квинсленд). Как отметили представители федеральной следственной группы, арест подозреваемой стал результатом "чрезвычайно сложного и масштабного расследования, во время которого были тщательным образом изучены все звенья производственной сети и опрошены сотни сотрудников компаний, поставляющих клубнику в супермаркеты".

Расследование происшествий с иглами в свежих фруктах началось 13 сентября после того, как на территории штата Квинсленд были обнаружены иголки в клубнике, продаваемой в магазинах. Позже аналогичные случаи были зафиксированы на территории шести австралийских штатов. Вся клубника была отозвана с полок магазинов. Однако позднее, 19 сентября, иглы были найдены уже в бананах, купленных в Ньюкасле (штат Новый Южный Уэльс). А 20 сентября полиция получила еще одно сообщение из Тасмании, где девятилетий мальчик обнаружил стальную булавку в яблоке.

20 сентября власти страны ужесточили наказание за "продуктовый саботаж" (умышленное повреждение продуктов), увеличив срок тюремного заключения за такие преступления с 10 до 15 лет.-0-

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Теги
Австралия, арест
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