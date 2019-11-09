В Австралии два человека погибли из-за лесных пожаров

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесные пожары в австралийском штате Новый Южный Уэльс унесли жизни по меньшей мере двух человек и уничтожили более ста домов. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

Еще семь человек числятся пропавшими без вести, поэтому количество жертв может возрасти.

Тело одной из жертв было найдено в автомобиле недалеко от города Глен-Иннес на северном побережье штата. Еще одна женщина была обнаружена бригадой скорой помощи с обширными ожогами на теле и позже скончалась в больнице.-0-