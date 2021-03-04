В Австралии два человека погибли при крушении легкого самолета

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли при крушении легкого самолета в национальном парке Кейп-Рейндж, недалеко от австралийского города Эксмут (штат Западная Австралия). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на австралийский новостной портал 9News.

По его информации, поиски легкомоторного самолета, вылетевшего из порта Эксмута, начались вечером в среду после того, как воздушное судно не вернулось вовремя на аэродром, а его экипаж перестал выходить на связь с диспетчерами. Ночью сотрудники спасательной службы обнаружили обломки самолета в одном из каньонов национального парка Кейп-Рейндж, расположенного на западном побережье континента. Жертвами трагедии стали пилот и пассажир воздушного судна, которые погибли сразу после падения.

Личности погибших не разглашаются. Полиция и рейнджеры парка приступили к операции по сбору обломков самолета. Начато расследование обстоятельств произошедшего.-0-