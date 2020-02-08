В Австралии идут ливни

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/.В Австралии зафиксировали самые большие ливни за последние 20 лет. Об этом сообщает Sky News.

Как прогнозируют метеорологи, в Сиднее 8 февраля утром может выпасть до 130 мм осадков.

В то же время, по данным спасателей, в штате Новый Южный Уэльс из-за ливней количество лесных пожаров сократилось. Пожарные надеются, что дождь поможет потушить еще 17 неконтролируемых лесных пожаров.

С октября прошлого года в Австралии бушуют лесные пожары, которые до сих пор не удалось потушить.-0-