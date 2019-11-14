В Австралии из-за лесных пожаров погибли 4 человека

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские власти заявили, что число погибших от массовых лесных пожаров на восточном побережье страны возросло до четырех. За неделю огнем повреждены или полностью разрушены более 300 домов, сообщает австралийская телерадиокомпания SBS .

Экипажи пожарных - около 800 человек - в настоящее время продолжают борьбу с более чем 120 возгораниями в Новом Южном Уэльсе и Квсинсленде. В пострадавших от пожара районах остаются закрытыми около 55 школ. Как утверждают синоптики, ближе к выходным погода в этих двух штатах будет способствовать распространению огня: прогнозируется повышение температуры воздуха, а также порывистые ветры и отсутствие осадков. И жители Западной Австралии предупреждены об опасных погодных условиях.

Также стало известно о задержании 16-летнего подозреваемого в умышленном поджоге растительности. Полиция Квинсленда сообщила, что из-за его действий сгорели 14 домов в окрестностях города Йеппун. Ведется расследование. Власти призвали родителей поговорить со своими детьми о катастрофических последствиях разжигания костров, особенно во время сезона природных пожаров. Как сообщалось ранее, в течение недели в Новом Южном Уэльсе и Квсинсленде действовал полный запрет на разведение костров. 14 ноября действие запрета закончилось.

С сентября в Австралии из-за лесных пожаров сгорело более 1 млн га растительности. Международные ученые и эксперты утверждают, что природные пожары в этой стране стали более массовыми и разрушительными из-за глобального потепления и изменения климата.-0-

Фото AAP