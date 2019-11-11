В Австралии из-за лесных пожаров закроют 600 школ

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 600 школ и колледжей будут закрыты 12 ноября в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде (Австралия) из-за бушующих в десятках районов лесных пожаров. Об этом сообщает австралийская телерадиокомпания SBS .

Премьер-министр Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян заявила сегодня о введении на всей территории штата чрезвычайного положения на предстоящие семь дней. Сейчас в Новом Южном Уэльсе зафиксированы 64 пожара, в Квинсленде - 50. В обоих штатах действует запрет на разжигание костров, жители штатов предупреждены о возможной экстренной эвакуации. Причем, как подчеркивают местные власти, населению нужно быть готовым к самостоятельной эвакуации, поскольку большая часть пожарных и спасателей сейчас занята тушением огня.

В настоящий момент в Новом Южном Уэльсе огнем охвачена территория площадью около 970 тыс. га, из-за стихийного бедствия в штате повреждены или полностью сгорели 200 домов и хозпостроек. Жертвами лесных пожаров стали три человека. Пламя также опустошило природный заповедник в районе города Порт-Маккуори, в котором находилась колония коал численностью около 600 особей. По данным австралийской организации "Сохранение коал", в огне погибли около 350 животных.

Ожидается, что 12 ноября пожароопасная ситуация в ряде районов Австралии усугубится, поскольку синоптики прогнозируют теплую сухую погоду и порывистые ветры. Высокий риск пожаров сохраняется также в нескольких районах окруженного лесными массивами Сиднея - крупнейшего города Австралии и столицы штата Новый Южный Уэльс.-0-