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В Австралии из-за сильных дождей разрушены дороги

В мире 18.12.2018 | 22:59

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-тропический циклон Оуэн принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков. Об этом сообщает портал Floodlist. Из-за дождей на северо-востоке Австралии разрушены дороги.

В городе Галифакс за сутки выпал 681 мм осадков, за один час - 122 мм. Больше 500 мм осадков выпало в четырех населенных пунктах штата Квинсленд.-0-

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