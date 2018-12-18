В Австралии из-за сильных дождей разрушены дороги

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-тропический циклон Оуэн принес в штат Квинсленд на северо-востоке Австралии рекордное количество осадков. Об этом сообщает портал Floodlist. Из-за дождей на северо-востоке Австралии разрушены дороги.
В городе Галифакс за сутки выпал 681 мм осадков, за один час - 122 мм. Больше 500 мм осадков выпало в четырех населенных пунктах штата Квинсленд.-0-
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