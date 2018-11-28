В Австралии из-за сильных пожаров эвакуированы 8 тыс. человек

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за масштабных лесных пожаров, охвативших австралийский штат Квинсленд, 8 тыс. местных жителей были эвакуированы, сообщает британское издание The Guardian.

В настоящее время лесные пожары представляют серьезную угрозу для центральных районов штата Квинсленд. В связи с этим было принято решение об эвакуации 34 школ.

Согласно последним данным, количество очагов возгорания достигает 138. Пожарные ведут борьбу с огнем, однако ситуация осложняется погодными условиями: сильные порывистые ветры, низкая влажность и жара способствуют быстрому распространению пламени. В Северном Квинсленде температура воздуха составляет почти 43 градуса, что является самым высоким показателем по стране. При этом порывы ветра местами достигают скорости 50 км/ч.

Глава министерства чрезвычайных ситуаций штата Квинсленд Крейг Кроуфорд предостерег, что в подобных условиях возможно появление так называемых мертвых зон - районов, в которых человек не сможет выжить из-за высокой температуры и обилия угарных газов. Власти призывают местное население воздержаться от паники и покинуть опасные районы.

Для тушения пожаров уже задействованы восемь самолетов, ожидается, что в ближайшее время в район стихийного бедствия прибудут также подразделения австралийской армии.

Аномальная жара и пожары, начавшиеся в конце прошлой недели, нанесли колоссальный урон природе: за несколько дней в Австралии от огня пострадало примерно 20 тыс. га земель, в том числе и сельскохозяйственных угодий. Жертвами тяжелых погодных условий становятся животные: согласно подсчетам, из-за засухи и высоких температур погибли около 3,5 тыс. летучих лисиц.-0-