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04 октября 2019, 19:03

В Австралии найдены останки "железного дракона" - ранее неизвестного вида динозавра

Фото Travis R. Tischler/National Geographic
Фото Travis R. Tischler/National Geographic

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Палеонтологи исследовали находку австралийского скотовода - костные останки динозавра - и сделали вывод, что это новый вид птерозавра. Описание находки учеными опубликовал научный журнал Scientific Reports, а также кратко изложил суть открытия музей естественной истории "Австралийский век динозавров" (AAOD), сообщает БЕЛТА.

Останкам около 96 млн лет, это самый хорошо сохранившийся динозавр, найденный на территории континента.

Еще в 2017 году овцевод Роберт Эллиот нашел на территории своей фермы на западе штата Квинсленд древние останки - части черепа и крыла, пять позвонков. Мужчина обратился в лабораторию AAOD, где окаменелости изучили, классифицировали как новый вид птерозавров и присвоили им научное название Ferrodraco lentoni (железный дракон Лентона).

Около 96 млн лет назад Квинсленд был берегом внутреннего моря, местом обитания множества разных рептилий. Палеонтологи отмечают, что размах крыльев "дракона" достигал 4 м, он имел характерные небольшие передние зубы. Это и стало основанием для вывода, что находка является останками ранее неизвестного вида.

Птерозавры (летающие ящеры) относятся к отряду вымерших летающих динозавров эпохи позднего триасового - конца мелового периода мезозойской эры. Это самые ранние позвоночные, которые приобрели эволюционную способность к машущему полету.-0-

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