В Австралии от удара молнии пострадали 13 учеников и два учителя

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В одной из начальных школ австралийского города Гладстон штата Квинсленд от удара молнии пострадали 13 учеников и два учителя, сообщает Australian Broadcasting Corporation.

По данным службы скорой помощи, дети в возрасте от 10 до 12 лет и двое взрослых были доставлены в больницу с легкими травмами, полученными от удара электрического тока. Все пациенты находятся в стабильном состоянии.

В момент происшествия дети и учителя школы находились в открытом бассейне на улице, где проходил урок физкультуры.

Накануне синоптики предупреждали о возможных сильных грозах в разных городах Австралии.-0-