В Австралии открыт новый вид сумчатых лягушек

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследователи из Университета Ньюкасла и Музея Южной Австралии обнаружили ранее неизвестный вид сумчатых лягушек. Он обитает в Национальном парке Воллумбин на севере Нового Южного Уэльса, сообщает "МИР24"/.

Особенность вида заключается в том, что выращиванием потомства занимается самец. Он высиживает яйца около шести дней, пока из них не вылупятся головастики. Затем детеныши забираются в небольшие "карманы" на лапах взрослой лягушки. Они находятся там до тех пор, пока у них не вырастут собственные ноги.

Лягушка размером всего 16 мм была замечена на одинокой горе в национальном парке. Небольшой ареал обитания делает ее уязвимой к вымиранию. Уже через несколько дней после объявления об открытии нового вида правительство Нового Южного Уэльса предприняло меры по охране горы.

Новый вид был назван Assa wollumbin sp.nov. В названии использовал язык местных коренных народов.

Ученые отметили, что это второй известный вид сумчатой лягушки. Он не похож на остальных австралийских земноводных, поскольку откладывает яйца не в воде, а на тропической лесной подстилке.

Новый вид уже расценен как находящийся под угрозой исчезновения. Ученые отмечают, что изменения климата могут способствовать дальнейшему сокращению численности.-0-