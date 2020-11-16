В Австралии планируют построить крупнейший в Южном полушарии завод по производству вакцин

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федеральное правительство Австралии инвестирует более $720 млн в строительство завода по производству вакцин и противоядий на юге континента, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SBS.

Инвестиционный пакет в размере 1 млрд австралийских долларов ($723 млн) будет направлен на строительство "крупнейшего в Южном полушарии завода по производству вакцин", чтобы обеспечить в будущем готовность страны к пандемиям. Строительство новых производственных мощностей начнется в Мельбурне на базе национальной биотехнологической компании CSL Limited уже в следующем году и будет завершено в 2026-м.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, инвестиции в производство вакцин позволят стране "сосредоточиться на проблемах, вызванных пандемией в сферах здравоохранения и экономики". "Это укрепит медицинскую отрасль Австралии и даст нам возможность разрабатывать вакцины тогда, когда они понадобятся. Это инвестиции в нашу национальную безопасность в сфере здравоохранения и гарантия защиты от будущих пандемий", - подчеркнул Моррисон.

В рамках инвестиционного пакета также будут выделены субсидии компании Seqirus, принадлежащему CSL Limited производителю вакцин против гриппа и антидотов к яду наиболее опасных австралийских змей, медуз и нескольких видов ядовитых пауков.-0-