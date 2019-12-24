В Австралии пожары уничтожили более 5 млн га леса

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА /. В Австралии из-за непрекращающихся пожаров с сентября сгорело около 5 млн га леса, сообщает Euronews.

По последним данным, жертвами пожаров стали девять человек. Ранее сообщалось о шести погибших.

23 декабря в четырех штатах были зафиксированы более 200 очагов возгораний. Одним из наиболее пострадавших является штат Новый Южный Уэльс. С 19 декабря в штате было объявлено чрезвычайное положение. Полный запрет на разведение огня был введен еще 17 декабря. Комиссар сельской пожарной службы Нового Южного Уэльса сообщил, что серьезные экологические последствия огненной стихии будут ощущаться в течение многих лет.

Ликвидация пожаров осложняется аномально жаркой, сухой и ветреной погодой. Как сообщалось ранее, 19 декабря в одном из районов Сиднея была зафиксирована температура воздуха 42,4 градуса выше нуля. В Налларборе (штат Южная Австралия) столбик термометра поднимался до 49,9 градуса. Синоптики прогнозируют, что 2019 год в Австралии будет одним из четырех самых теплых за всю историю наблюдений.-0-