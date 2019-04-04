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В Австралии приняли закон об уголовной ответственности за сцены насилия в соцсетях

В мире 04.04.2019 | 09:53
Фото Reuters
Фото Reuters

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Австралии принял сегодня закон, согласно которому руководителям медиакомпаний будет грозить штраф и тюремное заключение, если из принадлежащих им социальных сетей не будут оперативно удаляться материалы, содержащие сцены насилия. Об этом сообщает Reuters.

Согласно закону, компании должны незамедлительно удалять любые размещенные в соцсетях видео или фотографии с изображением сцен убийств, проявления жестокости и насилия. В противном случае руководителям медиакомпаний будет грозить штраф в размере до 10% годового оборота компании и тюремное заключение сроком до трех лет. Также компании будут обязаны оперативно сообщать в полицию о публикации материалов насильственного содержания.

"Скорее всего, это первый в мире закон, регулирующий поведение социальных сетей и онлайн-платформ", - заявил журналистам генеральный прокурор Австралии Кристиан Портер.

Новый закон принят после теракта, произошедшего 15 марта в двух мечетях в австралийском Крайстчерче. В результате вооруженной атаки боевика погибли 50 человек, присутствовавших на пятничных молитвах. Террорист транслировал атаку в прямом эфире на Facebook, после чего видеозапись в течение часа - до ее удаления из соцсети - активно распространяли пользователи. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон назвал это недопустимым. Компания Facebook после случившегося подверглась резкой критике мировой общественности.-0-

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Теги
Австралия, законодательство, насилие, социальные сети
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