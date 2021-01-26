В Австралии прошли многотысячные акции в защиту прав коренных жителей

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии сегодня прошли многотысячные акции протеста против национального праздника Австралийского Союза, который отмечается в честь прибытия в этот день в 1788 году британцев, колонизировавших континент, сообщает Deutsche Welle.

Участники протестов во многих городах, призвали отменить празднование Дня Австралии, поскольку, по их мнению, тем самым отмечается вторжение европейцев на землю коренных австралийцев.

В частности, в митинге в центральном парке Сиднея участвовали около 3 тыс. человек. Полиция напомнила протестующим о запрете собраний более 500 человек из-за пандемии. В результате несколько демонстрантов были задержаны.

В Мельбурне протестующие разделились на группы численностью около 100 человек и провели небольшие демонстрации по городу. В Брисбене на улицы вышли более 2 тыс. человек, которые прошли маршем солидарности в деловом квартале города. Другие акции состоялись в столице Австралии Канберре и административных центрах штатов.

В Австралии уже давно призывают перенести день национального праздника на другую дату. Критики подчеркивают, что 26 января для коренных жителей страны является днем траура. Премьер-министр страны Скотт Моррисон выступает за сохранение даты празднования Дня Австралии.-0-