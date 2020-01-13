В Австралии сбрасывают с вертолетов корм для кенгуру в штате Новый Южный Уэльс

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники охраны дикой природы национальных парков Австралии скинули с воздуха несколько тонн картофеля и моркови для кенгуру на территорию штата Новый Южный Уэльс. Об этом на своей странице в Twitter сообщил министр энергетики и окружающей среды штата Мэтт Кин, передает ТАСС.

"Сотрудники охраны национальных парков сегодня скинули тысячи килограммов еды, в основном, сладкого картофеля и моркови, для колоний наших кистехвостых каменных кенгуру в Новом Южном Уэльсе", - приводит ТАСС слова министра.

Крупные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. Сейчас пламенем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, около 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.-0-