В Австралии сотрудников консульств эвакуировали из-за подозрительных посылок

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудников нескольких иностранных консульств в Австралии эвакуировали из-за обнаружения на территории дипмиссий подозрительных пакетов, сообщает телеканал Fox News.

В частности, пакеты доставили в дипломатические офисы США, Индии, Германии, Италии, Испании и Южной Кореи, расположенные в Мельбурне. Австралийская радиовещательная корпорация сообщила, что подозрительные посылки были также обнаружены в консульствах Швейцарии, Пакистана, Новой Зеландии, а также, возможно, Греции, Франции и Гонконга в Мельбурне. На сайте Управления чрезвычайными ситуациями австралийского штата Виктория зафиксировано не менее 10 подобных инцидентов. Данных о пострадавших не поступало.

В местах обнаружения подозрительных пакетов замечены полиция, пожарные и машины скорой помощи. Сотрудники экстренных служб проверяют содержимое посылок.

Подобный инцидент произошел 7 января в Сиднее, где после сообщений о подозрительном веществе было эвакуировано консульство Аргентины. Порошок, содержащийся в прозрачных пластиковых пакетах в конверте, впоследствии был признан неопасным.-0-

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