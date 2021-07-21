В Австралии третий штат ввел карантин из-за COVID-19

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Южная Австралия, в которой проживают 1,7 млн человек, ввела карантин с 21 июля на 7 дней из-за ухудшающейся эпидемиологической ситуации, сообщает BBC. Южная Австралия стала третьим штатом, который ввел противоковидные ограничения, после Виктории и Нового Южного Уэльса. Власти приняли такое решение после того, как за сутки в штате было зафиксировано три новых случая заражения штаммом дельта. Всего на территории Южной Австралии зарегистрировано пять случаев заражения COVID-19. Причиной ухудшения эпидемиологической ситуации послужило быстрое распространение очень заразного варианта дельта и низкий уровень вакцинации в стране. Всего прошли вакцинацию менее 14% австралийцев. По введенным правилам, жителям запрещено покидать свои дома, за исключением покупки продуктов и по другим важным причинам. Также закрылись строительные площадки и специализированные розничные магазины.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!