В Австралии ученые нашли останки древнего крокодила с динозавром внутри

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские ученые рассказали о своем необычном открытии. Вблизи северо-западных окраин формации Уинтон (геологическое месторождение в Квинсленде) были найдены останки древнего крокодила, передает Gondwana Research.

Анализ показал, что крокодил это представитель ранее неизвестного науке вида. Его назвали Confractosuchus sauroktonos. Рептилии примерно 95 млн лет.

Удивительное открытие ожидало палеонтологов в желудке хищника: частично переваренные останки динозавра-орнитопода.

Известно, что крокодилы и динозавры жили в одно и то же время. Современные крокодилы и аллигаторы почти не изменились по сравнению со своими древними предками, жившими в меловой период между 145,5 и 65,5 миллионами лет назад.

Как передает "МИР24", эта находка стала первым прямым доказательством того факта, что крокодилы охотились на мелких динозавров. Ученые полагают, что Confractosuchus sauroktonos схватил орнитопода, посчитав его легкой добычей.

Как показали исследования, на момент смерти крокодил был 2,5 метров в длину и еще не достиг полной зрелости. Его жертва являлась маленьким травоядным динозавром, который передвигался на двух ногах и по строению таза немного походил на птицу. На момент гибели она также была подростком весом 3,7 кг.

Анализ показал, что кости динозавра находились в таком же положении, как и при жизни, словно крокодил проглотил его за один раз. Но при этом одна из бедренных костей орнитопода была разрезана пополам, а на другой остался след от зубов.-0-