В Австралии во время шторма погибли три человека

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии три человека погибли во время штормового ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал SBS.

Шторм обрушился на юго-восточное побережье Австралии в ночь на 28 августа. Из-за сильного дождя и ветра упали опоры городской линии электропередачи и деревья в штате Виктория. Стихия стала причиной гибели 4-летнего ребенка, 36-летней женщины и 59-летнего мужчины.

Экстренные службы штата получили более 1,1 тыс. обращений за помощью, в основном из-за поваленных деревьев и опор, а также обрывов линии электропередачи. Как сообщает издание The Age, жители почти 90 городов по всему штату остаются без электричества.-0-