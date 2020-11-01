В Австралии впервые за 5 месяцев не выявили случаев передачи COVID-19 внутри страны

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийские медики за минувшие сутки впервые с июня не зафиксировали ни одного случая передачи нового коронавируса внутри страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Австралии Грег Хант в своем аккаунте в Twitter.

"Ноль случаев заражения внутри сообщества сегодня во всей Австралии. Первый день с отсутствием случаев внутренней передачи инфекции с 9 июня", - написал Хант.

Министр также выразил благодарность медперсоналу страны и жителям Австралии.

По последним данным министерства здравоохранения, общее число инфицированных в Австралии составляет более 27,5 тыс., от вызванной коронавирусом болезни умерли 907 пациентов, выздоровели более 25 тыс. человек.

Первые случаи заражения коронавирусом в Австралии были зафиксированы 25 января. С 24 марта в стране действовали жесткие санитарные ограничения, но все они, за исключением запрета на въезд иностранцев, были сняты 13 июня.

Административные границы австралийских регионов закрыты, однако существенные санитарно-эпидемиологические ограничения действуют только в Мельбурне. Правительство Австралии рассчитывает к рождественским праздникам полностью снять запрет на путешествия внутри страны и возобновить двустороннее туристическое сообщение с Новой Зеландией.-0-