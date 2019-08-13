В Австралии выпал снег. Последний раз такое было 35 лет назад

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Австралии впервые за 35 лет выпал снег, пишет
По словам старшего метеоролога национального бюро гидрометеорологии Дина Стюарда, осадки принес антарктический циклон с Южного полюса,
Городские службы были не готовы к снегопаду, так что часть дорог оказалась закрыта.
В результате непогоды в штате Виктория погибла женщина – на ее машину упало дерево. Мужчина и двое детей, которые находились в той же машине, госпитализированы.-0-
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