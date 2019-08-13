В Австралии выпал снег. Последний раз такое было 35 лет назад

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На юго-востоке Австралии впервые за 35 лет выпал снег, пишет The Guardian .

По словам старшего метеоролога национального бюро гидрометеорологии Дина Стюарда, осадки принес антарктический циклон с Южного полюса,

Городские службы были не готовы к снегопаду, так что часть дорог оказалась закрыта.

В результате непогоды в штате Виктория погибла женщина – на ее машину упало дерево. Мужчина и двое детей, которые находились в той же машине, госпитализированы.-0-