В Австралии зафиксировали рекордный прирост случаев COVID-19 за сутки 





Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что карантинные ограничения в стране будут действовать до тех пор, пока 70% взрослого населения не будет вакцинировано. Согласно данным министерства здравоохранения Австралии, на сегодняшний день в стране полностью вакцинировано около 30% населения старше 16 лет.





Ранее сообщалось, что австралийские власти приняли решение продлить карантин в Сиднее из-за роста числа заболеваний COVID-19. В числе новых ограничений, вступающих в силу 23 августа, - требование носить маску за пределами дома и комендантский час, который будет действовать с 21.00 до 5.00 в 12 районах мегаполиса, где зафиксировано наибольшее число заразившихся.





По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Австралии превышает 44,9 тыс. Число летальных исходов составило 984.-0-

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии за прошедший день зафиксировали 914 новых случаев заражения коронавирусом, что стало максимальным суточным показателем с начала пандемии, сообщает Reuters.