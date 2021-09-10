В Австралии зафиксировано рекордное суточное число заражений COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии за минувшие сутки зафиксировали 1900 случаев заражения COVID-19, что стало рекордом с начала пандемии, сообщает газета The West Australian.
Рост числа заражений в Австралии связывают с распространением штамма дельта.
Наиболее сложная ситуация сложилась в самом густонаселенном штате Новый Южный Уэльс, где зарегистрировано 1542 случая заражения коронавирусом и девять летальных исходов. В больницах штата находится 1156 человек, 207 из которых - в отделении интенсивной терапии.
В штате Виктория зафиксировано 334 случая заражения коронавирусом и один летальный исход.
По словам местных властей, рост случаев заболевания значительно увеличил нагрузку на больницы, при этом число госпитализированных с COVID-19 продолжает расти.
Общее число заражений коронавирусом в Австралии составляет около 70 тыс. и 1076 летальных случаев.-0-