В Австралии закончилась гонка автомобилей на солнечных батареях

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии закончилась крупнейшая в мире гонка машин на солнечных батареях, сообщает "МИР 24" .

В состязаниях участвовали 40 студенческих команд из 20 стран. Проехать трассу длиной в 3000 км нужно было за 50 ч. И это при том, что скорость таких машин в среднем 90-100 км в ч.

Гонки длились с восьми утра до пяти вечера. Ночевали участники соревнований в палатках. В конце заезда судьи отметили призами создателей машин, которые отличались комфортом, легкой управляемостью и экологичностью.-0-