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20 октября 2019, 00:53

В Австралии закончилась гонка автомобилей на солнечных батареях

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Австралии закончилась крупнейшая в мире гонка машин на солнечных батареях, сообщает "МИР 24".

В состязаниях участвовали 40 студенческих команд из 20 стран. Проехать трассу длиной в 3000 км нужно было за 50 ч. И это при том, что скорость таких машин в среднем 90-100 км в ч.

Гонки длились с восьми утра до пяти вечера. Ночевали участники соревнований в палатках. В конце заезда судьи отметили призами создателей машин, которые отличались комфортом, легкой управляемостью и экологичностью.-0-

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Австралия автогонки экология электротранспорт
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